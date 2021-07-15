За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 57 нелегальных мигрантов

Больше всего таких мигрантов - 37 - было задержано на территории Шальчининкского района. Среди них было 16 лиц, представившихся гражданами России из Чечни и Дагестана.
По предварительным данным, это могут быть несколько семей, в них восемь несовершеннолетних. Оставшаяся часть группы – мужчины. В этой же группе были 17 граждан Афганистана и четыре гражданина Индии.
Лишь у меньшей части задержанных были документы.
По сообщению СОГГЛ, при задержании некоторые афганцы и индусы вели себя грубо, сразу же не подчинялись командам пограничников, пытались сбежать. Пограничники их догнали и задержали. Двух из них удалось задержать с помощью пилотов вертолёта.
Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до появления результатов они будут изолированы.
О попросивших убежище лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1 795 мигрантов – в 22 раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.
Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 854 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 198 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 70- Ирана и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается.
Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.
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