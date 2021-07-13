По утверждению службы^ уже неделю число мигрантов не превышало 100.
В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1716 нелегальных мигрантов, этот показатель в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная часть мигрантов – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.
О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.
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