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За сутки пограничники задержали 56 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) во вторник.
Migrantai
Migrantai

По утверждению службы^ уже неделю число мигрантов не превышало 100.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1716 нелегальных мигрантов, этот показатель в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная часть мигрантов – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы.

О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

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