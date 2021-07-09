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С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 37 нелегальных мигрантов
© Reuters / Scanpix

По данным СОГГЛ, уже третьи сутки количество таких лиц не превышает 100 человек.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1546 нелегальных мигрантов, этот показатель в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная часть мигрантов – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

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