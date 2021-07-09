По данным СОГГЛ, уже третьи сутки количество таких лиц не превышает 100 человек.
В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1546 нелегальных мигрантов, этот показатель в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная часть мигрантов – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Воздух прогреется до 34 градусов: где можно недорого отдохнуть в выходные (8)
Настоящий июль: жара, на озерах и у моря полно людей и не...
Шимоните: если ничего не изменится, осень будет невеселой
Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса...
"Delfi Главное": как задерживают нелегалов в Литве и что противопоставить Лукашенко? (102)
Это выпуск " Delfi Главное " посвящен теме потока...
Жители Клайпеды узнали о тайном плане муниципалитета: если мы промолчим, так и сделают (3)
Жители многоквартирного дома на ул. Нидос, 76, в Клайпеде...
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 37 нелегальных мигрантов (13)
С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали...