За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 37 нелегальных мигрантов

По данным СОГГЛ, уже третьи сутки количество таких лиц не превышает 100 человек.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1546 нелегальных мигрантов, этот показатель в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная часть мигрантов – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.