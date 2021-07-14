С начала года больше всего таких мигрантов задержано на территории Друскининкского самоуправления – 541. В Игналинском районе задержаны 325 нелегальных мигрантов, которые незаконно попали в Литву из Беларуси, в Варенском – 313, в Шальчининкском – 246.

В целом в этом году на границе с Беларусью задержаны 1738 нелегальных мигрантов.

Пограничники отмечают, что основная часть задержанных пытается добраться через Литву в государства Западной Европы. Политики называют наплыв мигрантов гибридной атакой белорусского режима.

Беларусь заявляет, что не останавливает мигрантов в ответ на санкции ЕС.