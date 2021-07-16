aA
За четверг пограничники задержали 107 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в пятницу.
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 107 нелегальных мигрантов
© DELFI / Andrius Ufartas

Самая крупная группа нарушителей границы, в которой было 43 иностранца, была задержана в четверг в Шальчининском районе. У них не было документов, 42 представились гражданами Ирака, одна женщина – гражданкой Сирии.

Из всех 107 задержанных в четверг 81 человек представился гражданином Ирака, или у них были документы этой страны, десять – Сирии, шесть – Ирана.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

Статьи по теме:
МИД: Литва и Ирак договорились о тесном сотрудничестве в разрешении миграционного кризиса  (16)
Премьер-министр: опыт Греции в управлении миграционным кризисом полезен и важен для Литвы  (7)

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1902 мигранта – в 23 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 934 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 76- Ирана, 67- России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

Глава МВД: Германия пришлет 10 полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью (19)

Германия пришлет десять полицейских для охраны...

Власти Шальчининкского района сопротивляются поселению мигрантов в Девенишкяй (27)

Власти Шальчининкского района Литвы , не согласны с...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если ситуация ухудшится, много видов деятельности будет только с "паспортом возможностей" (37)

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится,...

Находящийся в Ниде политик просит денег на шаурму? (41)

Член правления Партии свободы Нериюс Виткаускас удивил...

Коронавирус в Литве: 82 новых случая, никто не умер (4)

За минувшие сутки в стране было выявлено 82 новых случая...

Уникальная находка в Вильнюсском районе: мужчина нашел клад с монетами времен Ягайло (12)

В Вильнюсском районе, в Райшяй, вильнюсец пошел гулять и...

Литва вновь попала в желтую зону по COVID-19 (2)

В связи с тем, что в Литве продолжают расти количества...