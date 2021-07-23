За сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 92 нелегальных мигранта

Среди задержанных 73 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 430 мигрантов – в 30 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 2338 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1 380 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 184 гражданина Конго, 124 - Камеруна, 78- Гвинеи, 77- Афганистана, 76 -России, 74- Ирана, 71- Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.