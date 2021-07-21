За сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 70 нелегальных мигрантов

Среди задержанных 62 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали больше 2 200 мигрантов – в 27 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1 567 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 215 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 182 гражданина Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 74 - Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с увеличением потоков мигрантов СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.