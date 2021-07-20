aA
За минувшие сутки пограничники задержали 41 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Всего в этом году задержаны 2158 нелегальных мигрантов.
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 41 нелегальный мигрант
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди задержанных - 34 представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

Статьи по теме:
Нелегальные мигранты в Литве чувствуют себя по-разному: некоторые высказывают и претензии  (35)
Лукашенко решил поторговаться: не душите нас санкциями, тогда поможем с мигрантами  (50)

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 2158 мигрантов – в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1497 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1153 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 182 гражданина Конго, 121 - Камеруна, 78- Гвинеи, 74- Ирана, по 69 - Сирии и Афганистана, 68 - России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

У здания МВД Литвы прошла акция протеста против расселения мигрантов в Девенишкес (15)

До двадцати человек в понедельник протестовали у...

Глава МИД Литвы - мигрантам с Ближнего Востока: вы стали сообщниками преступления (40)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Министр ВД договорилась с главой Frontex об увеличении мощностей на границе с Беларусью (9)

Министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече с...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы - о кризисе: привитые заслуживают других условий (76)

В Литве стало известно об утилизации 5000 доз вакцины...

Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились в четыре раза (8)

Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились...

Нелегальные мигранты в Литве чувствуют себя по-разному: некоторые высказывают и претензии (35)

Незаконные мигранты, которые пришли в Литву из...

Отдыхающие в Паланге не прожили в доме и дня, хозяин велел им убираться (17)

Запланированный отдых семьи в Паланге закончился...

В Клайпеде, которая перешла в красную зону, планируют "Праздник моря" (6)

Клайпеда в выходные дни планирует "Праздник моря",...