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По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 131 нелегального мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в понедельник.
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 131 нелегальный мигрант
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщили пограничники, в Друскининкском самоуправлении один гражданин Ирака пытался напасть на служебную собаку, поэтому овчарка его укусила.

Между тем, мигранты, поселенные на заставах в Кабеляй и Друскининкай вступили в конфликт между собой, должностным лицам пришлось их успокаивать.

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Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 730 мигрантов – в 34 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 2070 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило чрезвычайную ситуацию в государственном масштабе.

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