03 августа 2023 г. 11:23

За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули четырех нелегальных мигрантов

 
ru.DELFI.lt
VSAT pareigūnų patruliavimas prie Lietuvos-Baltarusijos valstybinės sienos
VSAT pareigūnų patruliavimas prie Lietuvos-Baltarusijos valstybinės sienos
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
В среду сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ) не впустили 4 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В среду сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 4 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 15 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 163 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 480.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,7 тыс. мигрантов.

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