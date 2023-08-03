За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули четырех нелегальных мигрантов

В среду сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 4 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 15 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 163 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 480.