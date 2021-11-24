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На границе с Беларусью развернули 9 мигрантов, которые пытались попасть в Литву в не предназначенном для этого месте, сообщила в среду к Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 9 мигрантов
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным службы, в последний раз однозначное чисто развернутых мигрантов фиксировался в начале октября.

В понедельник пограничники не впустили из Беларуси в Литву 18 иностранцев, в воскресенье – 70, в субботу – 44, в пятницу – 54, в четверг – 106, в среду – 71, во вторник – 65.

За минувшие сутки не было лиц, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

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По данным пограничников, во вторник вечером на белорусской стороне, у Варенского района Литвы, была запущена одна сигнальная ракета, однако у должностных лиц нет данных о том, связано ли это с нелегальной миграцией.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть боле 7 тыс. мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

Позднее, по причине скопления на границе Беларуси с Польшей большого числа нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

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