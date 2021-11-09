aA
За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 73 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 73 нелегальных мигранта
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник не было впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено 6017 таких лиц.

Статьи по теме:
Во время беспорядков в лагере мигрантов в Медининкай пришлось применить слезоточивый газ  (21)
Спикер Сейма Литвы: введение ЧП на границе было бы логичным шагом  (12)

В понедельник после обеда в Центре регистрации иностранцев в Медининкай произошли беспорядки. Иностранцы требовали свободы, шумели, пытались сломать ограждение, ворота.

Порядок обеспечивали пограничники, им помогала полиция, Служба общественной безопасности, эстонские полицейские.

К вечеру не стихали протесты в одном из пяти секторов, где поселены семьи.

Поскольку СОГГЛ не удалось договориться о прекращении беспорядков, силы Отряда спецназначения вошли в сектор, где несколько иностранцев оказывали сопротивление, пытались отнять оружие у пограничников. Тогда был использован слезоточивый газ, самых активных зачинщиков изолировали.

Такие меры были предприняты в отношении 7 лиц. Около 17 часов беспорядки были остановлены, оставшиеся иностранцы успокоились и вернулись в свои жилые помещения.

В ходе инцидента пострадавших не было, помощи врачей никому не потребовалось. В связи с беспорядками СОГГЛ начала досудебное расследование.

Массовые акции выражения недовольства в понедельник имели место в центрах регистрации иностранце в Пабраде и Кибартай.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Науседа: литовские силовые структуры должны сделать все, чтобы предотвратить провокации на границе (15)

Президент Гитанас Науседа говорит, что силовые...

TOP новостей

Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью Глава МВД: это позволит ограничить передвижение на границе (57)

Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести...

Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (56)

Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...

Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (28)

Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...

Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (19)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву (15)

За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток...