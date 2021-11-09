За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 73 нелегальных мигранта

Во вторник не было впущенных в Литву по гуманитарным причинам.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено 6017 таких лиц.
В понедельник после обеда в Центре регистрации иностранцев в Медининкай произошли беспорядки. Иностранцы требовали свободы, шумели, пытались сломать ограждение, ворота.
Порядок обеспечивали пограничники, им помогала полиция, Служба общественной безопасности, эстонские полицейские.
К вечеру не стихали протесты в одном из пяти секторов, где поселены семьи.
Поскольку СОГГЛ не удалось договориться о прекращении беспорядков, силы Отряда спецназначения вошли в сектор, где несколько иностранцев оказывали сопротивление, пытались отнять оружие у пограничников. Тогда был использован слезоточивый газ, самых активных зачинщиков изолировали.
Такие меры были предприняты в отношении 7 лиц. Около 17 часов беспорядки были остановлены, оставшиеся иностранцы успокоились и вернулись в свои жилые помещения.
В ходе инцидента пострадавших не было, помощи врачей никому не потребовалось. В связи с беспорядками СОГГЛ начала досудебное расследование.
Массовые акции выражения недовольства в понедельник имели место в центрах регистрации иностранце в Пабраде и Кибартай.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью Глава МВД: это позволит ограничить передвижение на границе (57)
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести...
Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (56)
Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...
Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (28)
Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...
Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (19)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву (15)
За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток...