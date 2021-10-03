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За минувшие сутки в Литву пытались попасть 40 мигрантов из Беларуси, ни одного из них не впустили, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 40 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

По данным службы, число развернутых в четверг мигрантов было самым большим за весь сентябрь. В среду таких мигрантов было 54, во вторник – 63, в понедельник – 17.

В воскресенье мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Варенского и Лаздийского районов.

Ночью с белорусской стороны границы был слышен один выстрел.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году границу с Беларусью нелегально перешли больше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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