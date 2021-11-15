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За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 126 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщил в понедельник глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 126 мигрантов, их группы увеличиваются
© DELFI / Josvydas Elinskas

"За минувшие сутки 126 незаконных мигрантов пытались нелегально попасть в Литву, ни один из них не был впущен, всех развернули, и они вернулись на территорию Беларуси. Мы также видим тенденцию, что группы незаконных мигрантов увеличиваются. Крупнейшая группа, из тех, что была задержана, состояла из 80 нелегалов", – сказал в понедельник Р. Любаевас в интервью национальному телеканалу LRT.

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По его словам, больше всего нарушений и задержаний фиксируется на участке Варенской погранзаставы.

Глава СОГГЛ акцентировал, что положение на границе "остается напряженным, но контролируемым". По его словам, инцидентов и провокаций не фиксировалось, мигранты "достаточно мирно возвращаются в Беларусь".

"За выходные дни удалось предотвратить попадание в Литву 240 мигрантов. Мы отметили такой рост незаконных мигрантов уже с минувшего вторника, в среднем в Литву незаконно пытаются проникнуть около 130 лиц в сутки", – сказал LRT Р. Любаевас.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

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