За сутки литовские пограничники развернули одного нелегального мигранта

С конца июня это минимальное количество лиц, которые за сутки пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу.

Однако, как отмечает служба, такое сокращение числа нелегальных мигрантов является временным.

Около полуночи на территории Беларуси, у Швенченского района, были слышны три выстрела. Через час на этой же территории прогремел еще один выстрел.

Сразу после полуночи, в ночь на пятницу, на территории Беларуси у Друскининского самоуправления Литвы были выпущеные 7 сигнальных ракет.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.