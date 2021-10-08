За сутки литовские пограничники развернули одного нелегального мигранта

С конца июня это минимальное количество лиц, которые за сутки пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу.
Однако, как отмечает служба, такое сокращение числа нелегальных мигрантов является временным.
Около полуночи на территории Беларуси, у Швенченского района, были слышны три выстрела. Через час на этой же территории прогремел еще один выстрел.
Сразу после полуночи, в ночь на пятницу, на территории Беларуси у Друскининского самоуправления Литвы были выпущеные 7 сигнальных ракет.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
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