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За минувшие сутки литовские пограничники развернули 14 нелегальных мигрантов, один был впущен в страну по гуманитарным причинам, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
За сутки литовские пограничники развернули 14 мигрантов, одного впустили по гуманитарным причинам
© DELFI / Josvydas Elinskas

Применять служебное оружие за минувшие сутки действующим во время миграционного кризиса литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В субботу в СОГГЛ поступило сообщение о том, что доставленный накануне из Варенского района в больницу Вильнюса мигрант останется там как минимум до следующей недели.

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С начала августа пограничники не пустили в страну более 8 тыс. иностранцев.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.

До середины января в пограничной зоне Литвы объявлено чрезвычайное положение.

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