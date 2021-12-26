За сутки литовские пограничники развернули 14 мигрантов, одного впустили по гуманитарным причинам

Применять служебное оружие за минувшие сутки действующим во время миграционного кризиса литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.
В субботу в СОГГЛ поступило сообщение о том, что доставленный накануне из Варенского района в больницу Вильнюса мигрант останется там как минимум до следующей недели.
С начала августа пограничники не пустили в страну более 8 тыс. иностранцев.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.
До середины января в пограничной зоне Литвы объявлено чрезвычайное положение.
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