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Литовская либеральная молодежь призывает выразить критику в адрес августовского протеста, переросшего в беспорядки. 9 сентября, за сутки до митинга Союза семей, у президентского дворца состоится организуемая молодежью акция. К ней призывают присоединиться всех, кто доверяет решениям властей и демократии.
За сутки до митинга Союза семей пройдет акция протеста либеральной молодежи
© DELFI / Josvydas Elinskas

По мнению либеральной молодежи, состоявшийся в августе протест был преисполнен оскорбительной риторики и ненависти к Литве: они не одобряют такую форму выражения своего мнения и призывают граждан присоединиться к мирной акции, которая начнется в 12 часов у президентского дворца.

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Во время акции обратятся к президенту Гитанасу Науседе с призывом осудить любые формы проявления насилия во время протестов и руководствоваться решениями власти, избранной законным и демократическим путем.

"Мы хотим доказать, что голос народа – не единый монолит и то, что его не так просто присвоить для осуществления политических целей", – сказано на странице либеральной молодежи в фейсбуке.

Организаторы акции призывают участников акции приходить с флагами Литвы и ЕС.

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