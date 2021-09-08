За сутки до митинга Союза семей пройдет акция протеста либеральной молодежи

По мнению либеральной молодежи, состоявшийся в августе протест был преисполнен оскорбительной риторики и ненависти к Литве: они не одобряют такую форму выражения своего мнения и призывают граждан присоединиться к мирной акции, которая начнется в 12 часов у президентского дворца.

Во время акции обратятся к президенту Гитанасу Науседе с призывом осудить любые формы проявления насилия во время протестов и руководствоваться решениями власти, избранной законным и демократическим путем.

"Мы хотим доказать, что голос народа – не единый монолит и то, что его не так просто присвоить для осуществления политических целей", – сказано на странице либеральной молодежи в фейсбуке.

Организаторы акции призывают участников акции приходить с флагами Литвы и ЕС.