В 2019 г. В. Матийошайтис и вице-мэры Каунаса на канцелярские расходы потратили более 6 тыс. евро, в 2020 году – свыше 9,8 тыс. евро, в 2021 году — почти 11 тыс. евро, в 2022 году – 12,3 тыс. евро, а по данным на 17 апреля в 2023 г. – почти по 4 тыс. евро.

Мэр города Каунаса на транспортные расходы за все время своего пребывания в должности потратил более 30 тыс. евро. В 2019 году расходы В. Матийошайтиса составили более 5 тыс. евро, в 2020 году – более 7,7 тыс. евро, в 2021 году — почти 7,4 тыс. евро, в прошлом году – более 7,6 тыс. евро, и по данным на 17 апреля текущего года – свыше 2,3 тыс. евро.

За весь срок полномочий вице-мэр М. Юргутис также на транспортные расходы потратил около 31 тыс. евро, а А. Паленис – более 16 тыс. евро.

Члены горсовета Дайнюс Матийошайтис и Шарунас Матийошайтис, сыновья мэра Каунаса, также большую часть средств, выделенных на деятельность члена совета, потратили на транспортные расходы.

За весь срок полномочий Д. Матийошайтис потратил почти 36 тыс. евро. Из них почти 24 тыс. евро составили транспортные расходы.

Тем временем Ш. Матийошайтис за предыдущий срок полномочий в городском совете потратил около 43 тыс. евро, но его расходы не достигли максимально допустимой суммы. Транспортные расходы этого члена Каунасского горсовета составили примерно половину суммы выплат на деятельность члена совета – почти 22 тыс. евро.

Большинство других членов Каунасского горсовета также использовали максимально допустимую сумму выплат.