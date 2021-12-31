За семь дней семья объехала 50 наряженных елок

"Мы любим путешествовать, объехали много мест в Литве и продолжаем ездить по нашей стране. Хочется показать ее растущим детям, рассказать как можно больше, а объехать елки решили впервые", – рассказала Росита Виржинтене из Шяуляй.

Она отметила 50 городов, в которых живет больше 5000 человек, и с 8- и 10-летней дочерями отправилась в путь. На это ушло семь дней. Росита рассказала, что можно было объехать все и быстрее, но они старались разумно планировать свои выезды, чтобы в темное время суток не приходилось сидеть за рулем.