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В сред правительство Литвы решило учредить должность атташе по культуре при посольстве Литвы в Японии, в Калининграде же эта должность упраздняется.
Japonijos vėliava
Japonijos vėliava
© Vida Press

Как сообщило Министерство культуры, при принятии этого решения учитывалось то, что Япония является стратегическим партнером Евросоюза и партнером Североатлантического альянса, столицей дипломатии в Восточном полушарии. Япония также является одним из наиболее значительных мировых рынков, выход на который означает признание и перспективы во всем Азиатском регионе.

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"Литовские деятели искусств, культурные организации и специалисты различных сфер культуры называют Японию в Азиатском регионе приоритетным государством и надежным партнером. Деятельность атташе по культуре в Японии поможет обеспечивать жизнеспособность культурного сотрудничества при использовании существующих и создании новых контактов с государственными, муниципальными и неправительственными организациями, представителями различных сфер культуры и искусства", – цитируются в пресс-релизе слова министра культуры Симонаса Кайриса.

По информации министерства, для повышения эффективности сети атташе по культуре и направления части ограниченных финансовых ресурсов на международное культурное сотрудничество с Азиатским регионом, новая должность учреждается путем упразднения должности атташе по культуре Литвы при генеральном консульстве в Калининградской области РФ.

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