Согласно материалам дела, 4 июня 2022 г. M.Ж. оставил комментарий под одной статьей в социальной сети о шествии Baltic Pride в Вильнюсе. Комментарий был пронизан ненавистью, в нем унижали гомосексуалистов, пропагандировали идеи их изоляции и уничтожения. Полиция провела расследование и выяснила, что комментарий написал человек, находящийся в Норвегии.

"Согласно Уголовному кодексу Литвы, граждане Литвы и лица, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве, за совершенные за границей преступления отвечают по закону той страны, где живут, а если их действия были признаны как преступные, то их наказывают и по закону страны, где они находятся и по литовским законам. С учетом того, что граждане Литвы могут физически находится в другой стране, но в электронном пространстве совершать преступления в Литве, их могут судить в Литве", - указал прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.

С учетом того, что обвиняемый признал свою вину и сожалел о содеянном, дело рассмотрели в облегченном порядке.