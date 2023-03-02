Согласно материалам дела, 4 июня 2022 г. M.Ж. оставил комментарий под одной статьей в социальной сети о шествии Baltic Pride в Вильнюсе. Комментарий был пронизан ненавистью, в нем унижали гомосексуалистов, пропагандировали идеи их изоляции и уничтожения. Полиция провела расследование и выяснила, что комментарий написал человек, находящийся в Норвегии.
"Согласно Уголовному кодексу Литвы, граждане Литвы и лица, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве, за совершенные за границей преступления отвечают по закону той страны, где живут, а если их действия были признаны как преступные, то их наказывают и по закону страны, где они находятся и по литовским законам. С учетом того, что граждане Литвы могут физически находится в другой стране, но в электронном пространстве совершать преступления в Литве, их могут судить в Литве", - указал прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
С учетом того, что обвиняемый признал свою вину и сожалел о содеянном, дело рассмотрели в облегченном порядке.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Беларуси застряли сотни литовских компаний: часть работает и ищет возможности ухода
В начале этого года Беларусь расширила список компаний,...
Эфир Delfi: удар по Запорожью, режиссер картины "Свобода в огне" о большом плане — остановить войну
Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому...
На следующей неделе начнется декларация доходов: что надо знать
На следующей неделе Государственная налоговая...
Премьер: отказ от перевозки белорусских удобрений был бы самым простым решением для "ЛЖД"
Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что...
Полиция сообщила, какие рейды ждут водителей в марте
Литовская полиция регулярно проводит превенцию и...