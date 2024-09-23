2024.09.23 14:27

За пьяное вождение бывший мэр Кедайняй лишен прав на год

 
должен заплатить 20 000 евро
Кристина Каспаравиче
ru.DELFI.lt
Saulius Grinkevičius
Saulius Grinkevičius
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Бывший мэр Кедайняй Саулюс Гринкявичюс (ныне член горсовета Кедайняй) в минувшую пятницу был осужден за пьяное вождение. На год он был лишен водительских прав. Кроме того, он должен будет заплатить 20 000 евро – сумму, в которую был оценен автомобиль, которым он управлял, пишет портал Rinkos aikštė.

Такое решение вынес суд 20 сентября, удовлетворив обращение прокурора. В отношении Гринкявичюса было возбуждено уголовное дело по 1 ч. 281-1 ст. УК. Кроме того, Гринкявичюс был передан на поруки человеку, который поручился за него.

Гринкявичюса полиция остановила 8 сентября, в воскресенье, около полудня в Кедайняйском районе, в деревне Вилайняй. Он управлял автомобилем Porsche.

В полицейских сводках сообщается, что автомобилем управлял мужчина 65 лет, в его организме было 1,65 промилле.

Когда издание Rinkos aikštė информировало об этом инциденте, через агентство Maniac был получен комментарий Гринкявичюса:

„Я благодарен полиции, я совершил ошибку, которую ничем нельзя оправдать, отвечу за нее по закону.

В первую очередь хочу поблагодарить полицейских, дежуривших в воскресенье. Их профессионализм был примерным. Я благодарен им за то, что остановили, не дали ехать дальше. Я был пьян, это ничем нельзя оправдать. Я поступил неправильно, с этим нельзя мириться. Приму всю ответственность. Я готов ответить за такое свое поведение по законам нашей страны, а полицейских хочу еще раз поблагодарить за то, что защитили как других участников движения, так и меня“, – сказал он.

В сообщении, которое Гринкявичюс прислал в редакцию, было сказано, что он приостановил свое членство в Движении либералов.

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