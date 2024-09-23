За пьяное вождение бывший мэр Кедайняй лишен прав на год

Такое решение вынес суд 20 сентября, удовлетворив обращение прокурора. В отношении Гринкявичюса было возбуждено уголовное дело по 1 ч. 281-1 ст. УК. Кроме того, Гринкявичюс был передан на поруки человеку, который поручился за него.
Гринкявичюса полиция остановила 8 сентября, в воскресенье, около полудня в Кедайняйском районе, в деревне Вилайняй. Он управлял автомобилем Porsche.
В полицейских сводках сообщается, что автомобилем управлял мужчина 65 лет, в его организме было 1,65 промилле.
Когда издание Rinkos aikštė информировало об этом инциденте, через агентство Maniac был получен комментарий Гринкявичюса:
„Я благодарен полиции, я совершил ошибку, которую ничем нельзя оправдать, отвечу за нее по закону.
В первую очередь хочу поблагодарить полицейских, дежуривших в воскресенье. Их профессионализм был примерным. Я благодарен им за то, что остановили, не дали ехать дальше. Я был пьян, это ничем нельзя оправдать. Я поступил неправильно, с этим нельзя мириться. Приму всю ответственность. Я готов ответить за такое свое поведение по законам нашей страны, а полицейских хочу еще раз поблагодарить за то, что защитили как других участников движения, так и меня“, – сказал он.
В сообщении, которое Гринкявичюс прислал в редакцию, было сказано, что он приостановил свое членство в Движении либералов.