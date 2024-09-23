За пьяное вождение бывший мэр Кедайняй лишен прав на год

В первую очередь хочу поблагодарить полицейских, дежуривших в воскресенье. Их профессионализм был примерным. Я благодарен им за то, что остановили, не дали ехать дальше. Я был пьян, это ничем нельзя оправдать. Я поступил неправильно, с этим нельзя мириться. Приму всю ответственность. Я готов ответить за такое свое поведение по законам нашей страны, а полицейских хочу еще раз поблагодарить за то, что защитили как других участников движения, так и меня“, – сказал он.