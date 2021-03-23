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В работающих в столице Литвы начальных школах за минувшую неделю установили 10 случаев коронавируса, инфекцию зарегистрировали во всех действующих школах Вильнюса.
Privačios mokyklos
Privačios mokyklos
© Shutterstock

Директор Вильнюсского бюро общественного здоровья Гуода Ропайте-Бейге сказала, что классы, в которых установили коронавирус, были изолированы, остальные продолжают работу.

"В вильнюсской школе им. князя Гедиминаса было три положительных теста, изолированы три класса, был положительный результат в школе Витурё, класс также изолирован. В школе им. Басанавичюса изолированы два класса, потому что было 4 положительных результата, в школе Балтупё - два положительных результата, сейчас уточняют - класс это или администрация", – сказал он.

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Ропайте-Бейге сказала, что тестирование помогает сдерживать очаги, поэтому проект назвала успешным.

Вильнюсский муниципалитет указал, что с этой недели откроются еще 6 школ: частные Вильнюсская иезуитская гимназия, детская студия Diemedis, Северный лицей и Королевы Морты, а также две государственные - Св. Христофора и Шешкинская начальная школа.

Ропайте-Бейге сказала, что в ближайшее время планируют открыть еще 7 школ: частные The British school of Vilnius, Ruduo-pavasaris, гимназия Saulės, школу города Гедиминаса, Лицей эрудита и муниципальные Витес Нямунелё и Авраама Кульветиса.

Специалист сказала, что мощностей для тестирования открывающихся школ должно хватить, если Минздрав до конца марта усовершенствует работу Горячей линии 1808, чтобы не пришлось физически заполнять таблицы и можно было напрямую контактировать с лабораториями.

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