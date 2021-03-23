Директор Вильнюсского бюро общественного здоровья Гуода Ропайте-Бейге сказала, что классы, в которых установили коронавирус, были изолированы, остальные продолжают работу.
"В вильнюсской школе им. князя Гедиминаса было три положительных теста, изолированы три класса, был положительный результат в школе Витурё, класс также изолирован. В школе им. Басанавичюса изолированы два класса, потому что было 4 положительных результата, в школе Балтупё - два положительных результата, сейчас уточняют - класс это или администрация", – сказал он.
Ропайте-Бейге сказала, что тестирование помогает сдерживать очаги, поэтому проект назвала успешным.
Вильнюсский муниципалитет указал, что с этой недели откроются еще 6 школ: частные Вильнюсская иезуитская гимназия, детская студия Diemedis, Северный лицей и Королевы Морты, а также две государственные - Св. Христофора и Шешкинская начальная школа.
Ропайте-Бейге сказала, что в ближайшее время планируют открыть еще 7 школ: частные The British school of Vilnius, Ruduo-pavasaris, гимназия Saulės, школу города Гедиминаса, Лицей эрудита и муниципальные Витес Нямунелё и Авраама Кульветиса.
Специалист сказала, что мощностей для тестирования открывающихся школ должно хватить, если Минздрав до конца марта усовершенствует работу Горячей линии 1808, чтобы не пришлось физически заполнять таблицы и можно было напрямую контактировать с лабораториями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обнаружен еще один опасный штамм коронавируса: с завтрашнего дня возможно ужесточение карантина (27)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...
Министр внутренних дел Литвы о Пасхе: 1 ноября показало, что мобильность - это риск (16)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала,...
Коронавирус в Литве: 855 новых случаев, скончались 12 человек (14)
По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в...
Мэр Шальчининкского района привился от коронавируса (38)
Мэр Шальчининкского района Литвы Здислав Палевич...
За прошлую неделю в работающих вильнюсских школах установили 10 случаев коронавируса (9)
В работающих в столице Литвы начальных школах за...