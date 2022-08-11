За продажу лотерейных билетов несовершеннолетним в Литве хотят ввести административную ответственность

Соответствующие поправки к Кодексу об административных нарушениях планирует обсудить с началом осенней сессии Сейма Комитет права и правопорядка. До 1 сентября Сейм ждет предложений заинтересованных лиц и учреждений по этому проекту.

За продажу лотерейных билетов в местах торговли или выплату выигрышей лицам моложе 18 лет предлагается наказывать штрафом от 30 до 120 евро. За повторное нарушение запрета штраф предлагается увеличить со 120 до 440 евро.

Проектом также предусмотрено, что продажа лотерейных билетов по интернету или телефонной связи, или выплата выигрышей лицам моложе 18 лет и нарушение другого порядка организации или требований правил лотерей наказывается штрафом от 900 до 1400 евро.

Представивший Сейму проект председатель Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас считает, что за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним следует установить такую же ответственность, как и за продажу им алкогольных напитков или сигарет.

28 июня Сейм запретил несовершеннолетним участвовать в лотереях. Новое регламентирование вступит в силу с 1 января 2023 года.