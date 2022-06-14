В соответствии с поправками к Кодексу административных правонарушений, за продажу лотерейных билетов или выплату выигрышей детям до 18 лет грозит штраф 30-120 евро. За повторное нарушение грозит штраф до 120-440 евро.

Более жесткие штрафы планируется назначать за продажу лотерейных билетов детям по интернету и телефону - 900-1400 евро.

Такие поправки зарегистрировал глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас. По его словам, способы распространения лотерейных билетов в местах торговли и по интернету отличаются, поэтому и штрафы за нарушения разные.

Сейчас законы не наказывают за продажу лотерейных билетов и выплату выигрышей несовершеннолетним.

Сейчас возраст покупателей лотерейных билетов не ограничен, а выигрыш можно получить с 16 лет. Парламент намерен запретить продажу лотерейных билетов несовершеннолетним и выплату выигрышей.

Бизнес был возмущен размерами предложенных штрафов, которые даже выше, чем штрафы за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

До этого предлагали штрафы в размере 900-1400 евро, а за повторное нарушение - до 3000 евро.

На данный момент в Литве не запрещена продажа лотерейных билетов несовершеннолетним, поэтому штрафов нет.