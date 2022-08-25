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Инспекторы Мариямпольского отделения Департамента охраны природы обнаружили в социальной сети видео и начали расследование в отношении людей, которые на автомобиле преследовали зубра.
По закону Литвы о благосостоянии и защите животных, такие действия приравниваются к жестокому обращению с животными.
Инспекторы посмотрели видео и выяснили, что налицо нарушение закона. Водителю автомобиля грозит штраф в размере 150-2000 евро.
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