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Инспекторы Мариямпольского отделения Департамента охраны природы обнаружили в социальной сети видео и начали расследование в отношении людей, которые на автомобиле преследовали зубра.
Stumbras
Stumbras
© Stopkadras

По закону Литвы о благосостоянии и защите животных, такие действия приравниваются к жестокому обращению с животными.

Инспекторы посмотрели видео и выяснили, что налицо нарушение закона. Водителю автомобиля грозит штраф в размере 150-2000 евро.

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