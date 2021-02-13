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В усадьбе сельского туризма деревни Дастайнишкис (Укмергский район) в субботу ночью были составлены 17 протоколов о нарушении режима карантина. Молодежь праздновала стодневку.
За празднование стодневки в Укмергском районе оштрафованы 17 человек
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что 12 ноября, в 23.37 ч. поступила информация о празднике с участием большого количества людей.

Полиция проверила информацию и составила 17 протоколов о правонарушении.

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