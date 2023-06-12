За право расторгнуть договор: из-за действий поставщиков электроэнергии адвокат обратился к Генпрокурору

В обращении также содержится просьба обеспечить возврат этим потребителям любых платежей, незаконно уплаченных поставщикам электроэнергии, а также оценить неправомерные действия поставщиков электроэнергии и их работников в рамках уголовной ответственности с привлечением виновных к уголовной ответственности.

По словам "трудовиков", законами предусмотрено, что бытовые потребители, микропредприятия и малые предприятия вправе в одностороннем порядке безвозмездно расторгнуть договоры электроснабжения и оказания услуг передачи электроэнергии, заключенные с независимым поставщиком. Потребители также вправе безвозмездно поменять независимого поставщика.

Потребитель вправе в одностороннем порядке безвозмездно расторгнуть договор с поставщиком в порядке и на условиях, установленных договором и/или иными правовыми актами, в письменной форме или посредством средств электронной связи, если лицо может быть надлежащим образом идентифицировано, с уведомлением поставщика не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты расторжения договора.

"Тем не менее, на практике поставщики электроэнергии игнорируют это и за расторжение или изменение договора незаконно требуют от потребителей возмещения убытков. Людям, имеющим действующие договоры и обращающимся к своим поставщикам электроэнергии с целью изменения или расторжения договоров, консультанты поставщиков угрожают судебными приставами и коллекторскими агентствами. Если бытовые потребители, микро- и малый бизнес отказываются платить незаконно требуемые суммы, то поставщики электроэнергии, а также нанятые ими коллекторские агентства, требуют взыскания неустойки не в качестве отдельной неустойки, а в качестве задолженности по якобы поставке электроэнергии или якобы по предоставленной скидке, тем самым явно осуществляя активные преступные деяния, являющиеся преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом", — говорит адвокат М. Величка.

Адвокат в обращении отмечает, что большинство людей, опасаясь и не желая иметь юридические проблемы, которыми их запугивают поставщики электроэнергии, платят эти незаконные неустойки, тем самым позволяя несоблюдающим закон поставщикам электроэнергии необоснованно наживаться.

"ГСРЭ отвечает за защиту прав и законных интересов потребителей, за прозрачность затрат регулируемых хозяйствующих субъектов и обоснованность ценообразования, а также обеспечение прозрачных, недискриминационных, предсказуемых условий деятельности в секторе. Однако ни учреждение ГСРЭ, ни его руководитель не предпринимают никаких действий по защите бытовых потребителей, микропредприятий и малых предприятий, хотя они в курсе сложившейся ситуации", — отмечает адвокат.