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Житель Каунасского района Антанас Кандротас (по кличке Целлофан) 13 сентября пытался пройти в торговый центр Akropolis без маски. Его ждут неприятности и за то, что он находился в помещении без маски. Полиция рассматривает административное правонарушение - несоблюдение действующих в стране правил.

Конфликтная ситуация возникла 13 сентября, в первый день действия в Литве ограничений для людей без "паспорта возможностей".

У Кандротаса не было документа, он стал спорить с охранником. Представителям СМИ житель Кулаутувы заявил, что он не может получить "паспорт возможностей", поскольку после митинга 10 августа полиция забрала у него документы, а без них он не может привиться.

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Похоже было, что Кандротас испытывает терпение охранников и полиции.

Напомним, что в тот день Кандротас явился в ТЦ за очками, которые были в ремонте. Очки ему принес охранник.

16 сентября представитель полиции подтвердила, что после пересмотра видео было решено начать административное расследование в связи с нарушением 4 ч. 45 ст. Кодекса Литовской Республики об административных правонарушениях. За это нарушение грозит штраф 500-1000 евро.

По сведениям Delfi, Кандротаса ждет штраф за появление в помещении ТЦ без маски.

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