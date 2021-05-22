По два были из групп 70-79, 80-89, 90-99 лет, один из группы 40-49 лет.
Кроме того, скончался человек из группы 20-29 лет.
Все эти люди скончались в больницах.
Всего от COVID-19 в Литве скончались 4173 человека. Напрямую или косвенно с этой болезнью связаны 8422 смерти.
Больше всего скончавшихся от COVID-19 – 1509 – люди из группы 80–89 лет, семь входили в группу 20-29 лет.
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