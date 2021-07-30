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Численность населения Литвы в первом полугодии сократилось на 12 000 человек, что было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения, сообщает Департамент статистики.
За полугодие Литва потеряла 12 000 жителей – население небольшого городка
© DELFI / Andrius Ufartas

Заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич сказала, что пандемия сильнее всего сказалась не на социально-экономических, а на демографических показателях.

"Начало года мы встретили сокращением численности населения, за полугодие численность населения сократилась на 12 000. Таким образом, мы потеряли небольшой городок, такой величины, как Друскининкай (...). В общей сложности за полугодие этого года умерло около 24 000 человек. Из-за естественной убыли населения численность сократилась на 12 000", - сказала на пресс-конференции в пятницу Масюлайтите-Шукевич.

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"Сокращение численности населения преимущественно было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения", - добавила она.

По ее словам, сильно снизилась рождаемость - за полгода родилось 11 000 детей или на 16% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда в мире еще не было пандемии. Между тем смертность в этом году по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 17%.

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