За полдня муниципалитет получил 20 сообщений о скользких тротуарах: мэру надо работать, а не устраивать презентации книг

Елена из Вильнюса писала в редакцию Delfi: "Может, мэру надо не устраивать презентации книг, не хвалить себя, а работать? Сейчас складывается такое впечатление, что раз он больше не будет кандидатом, то ему начихать на город и его жителей. Я не возмущалась, когда только началась забастовка, понятно, у водителей есть условия, они хотят лучшие условия труда, ладно, потерплю. Я не злилась и во вторник вечером, когда улицы превратились в каток. Я понимаю, лед только формируется, не успели посыпать.

Но в среду утром, когда ты едешь по тротуару до остановки и чувствуешь, что находишься в шаге от травматологии, а, когда подъезжает автобус, ты в него не можешь сесть из-за большого числа людей, ждешь другого, кое-как протискиваешься внутрь, а потом выходишь и скользишь до работы, тут уже не можешь не злиться.

Уже вчера было видно, что все покроет лед. Неужели с утра нельзя было посыпать песком тротуары? И это не проблема одного микрорайона. А потом читаешь, что мэр будет консультироваться с премьером из-за забастовки водителей. Добрый день, это на сколько надо не контролировать ситуацию в городе, чтобы ходить за помощью к премьеру? Терпения не хватает, Вильнюс стал объектом насмешек".

Другая читательница, Динара, писала: "Я решила написать, потому что не знаю, куда обращаться. Мы живем в Вильнюсе, на ул. Бутримоню. Зимой улицы превращаются в каток, у меня двое детей, не могут отвести их в школу и детский сад. Писала в муниципалитет, нет ответа, звонила в Grinda, сказали искать дворника и положили трубку. Мы платим налоги, а город не выполняет свои обязательства. Моих детей лишают возможности учиться, потому что муниципалитет не может посыпать дороги песком. Сегодня дети не попали на рождественский праздник. Очень жаль".

Журналист обратился в Вильнюсский муниципалитет.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал: "Представители муниципалитета ежедневно говорят с представителями компаний, отвечающих за уборку улиц, выделяют самые проблемные места, которым нужно уделять больше внимания. Также с учетом прогноза синоптиков, составляют планы подготовки к экстремальным условиям, таким как снегопад, гололед и т.д. Важно подчеркнуть, что качество покрытия зависит от того, из чего сделан тротуар – бетонные плитки более скользкие, чем асфальт".

По словам Грубинскаса, за уборку лестниц и дворов отвечают 5 компаний: Ecoservice, Stebulė, Šilėja, Ekonovus и VSA Vilnius.

"По собственной инициативе муниципалитет проводит проверки. Оперативно оценивают жалобы жителей. Вчера о скользких тротуарах не сообщали, а сегодня поступило почти 20 жалоб. Все их рассматривают", – сказал Грубинскас.