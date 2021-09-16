За поездку в "Европу" афганцы заплатили по 7000 долларов: как они добирались до Литвы

Сначала из Кабула их переправили в Кандагар, потом – в Узбекистан, оттуда - с белорусскими визами в Минск и до границы с Литвой.

Афганцы рассказали, что в Кабуле они нашли человека, афганца, которому каждый заплатил по 7000 долларов. Брат одного из них сейчас находится в Германии, он бежал туда от талибов (был военным при прежнем правительстве Афганистана). Задержанные сказали, что человек, которому они отдали деньги, обещал довезти их "до Европы".

"В Беларуси нас передали пограничникам. Они забрали наши паспорта, отвезли нас в какой-то лес, сказали идти вперед, в "Европу", там нас задержат и на полгода закроют в лагере. Они думали, что мы - из Ирака, а мы - из Афганистана. Тогда они сказали, что должны кому-то позвонить. Забрали паспорта, привезли к границе в лес", - сказал один из афганцев.

23-летний Рамин Саяди и 28-летний Ахмад Набил Садид сказали, что они - студенты вузов.

31-летний Абдул Халиг Гайби - журналист, он из хазаров, утверждает, что ему угрожал Талибан.

30-летний Ахмад Роман Санайе и 24-летний Мухаммад Алем Хайдари уверяют, что они - учителя английского языка, тоже хазары.

Они сказали, что когда талибы стали укреплять свои позиции, им стали угрожать.

"Я - учитель английского языка, мне 30 лет. Моей семье сказали, что он преподает английский, учит языку врага. Когда я увидел, что Талибан захватывает один город за другим, а наше правительство ничего не делает, я понял, что оставаться в Афганистане опасно", - сказал Ахмад Роман Санайе.

Мужчины сказали, что приходили на территорию Литвы не меньше 5 раз, один раз они добрались даже до Игналины.

"Мы приходили в усадьбы, говорили, что мы - мигранты. Люди вызывали полицию, нас возвращали в Беларусь. Там пограничники с оружием в руках заставляли нас возвращаться в Литву, так было не меньше 5 раз", - сказали они.

5 сентября, когда они опять пришли в Литву, стали прятаться, у них на исходе была еда и вода.

"Тогда мы поняли, что можем умереть, что это вопрос жизни и смерти. Мы сняли видео и разместили его в социальных сетях. Нам стали писать, что мы должны просить о помощи у правозащитников. Тогда с нами по интернету связался один мужчина и передал контакты адвоката. Мы с ней связались. Она согласилась нам помочь", - рассказали афганцы.

Афганцы сказали, что литовские пограничники один раз применили против них электрошокер.

"Мы стояли в воде, там был ров с водой. С обеих сторон были вооруженные пограничники. Мы боялись, просили впустить нас, посадить в тюрьму, только не оставлять в этом болоте. Тогда один литовский пограничник показал нам этот предмет, спросил, знаем ли мы, что это, я сказал - электрошокер, не бейте. Он применил его трижды. Мы ничего не делали, не сопротивлялись, мы просили арестовать нас, но нас прогнали", - рассказали афганцы.

После того как журналисты Delfi нашли пятерых афганцев на болоте в Игналинском районе, их разместили на Пушкайской заставе.

В среду журналисты Delfi навестили их и убедились, что мужчины находятся в безопасности. Они сейчас находятся в отдельной палатке, в карантине. В четверг у них возьмут тесты на коронавирус. Мужчины сказали, что с ними обращались хорошо: их осмотрели врачи, им дали теплую одежду, обувь, накормили.

В среди все они попросили Литву предоставить им убежище.