За первый месяц года в Литве выросло количество пожаров

По данным ДПБС, за первые три недели этого года в стране произошло 637 пожаров, погибли 9 человек, пострадали 25 жителей.
В этом году в городах умерло 3 человека (33,3%), в городках и сельской местности – 6 (66,6%).
Основными причинами пожаров в этом году являются нарушения требований к установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, неисправности дымоходов, неосторожное поведение людей, неисправности электрооборудования, приборов, электроинсталяции и пр.
Поскольку количество пожаров увеличилось, пожарные призывают позаботиться о безопасности жилья.
"Учитывая рост количества пожаров и количества погибших в них людей, мы хотим предостеречь жителей соблюдать требования пожарной безопасности и обратить внимание на правильную установку и использование твердотопливных печей, дымоходов, электроустановок и других устройств, которые могут вызвать пожар", - говорит заместитель директора департамента Гедрюс Сакалинскас.