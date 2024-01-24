За первый месяц года в Литве выросло количество пожаров

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС), в этом году по сравнению с январем прошлого года в стране произошло на 40,93% больше пожаров, а людей в них погибло на 33,3% больше.

По данным ДПБС, за первые три недели этого года в стране произошло 637 пожаров, погибли 9 человек, пострадали 25 жителей.

В этом году в городах умерло 3 человека (33,3%), в городках и сельской местности – 6 (66,6%).

Основными причинами пожаров в этом году являются нарушения требований к установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, неисправности дымоходов, неосторожное поведение людей, неисправности электрооборудования, приборов, электроинсталяции и пр.

Поскольку количество пожаров увеличилось, пожарные призывают позаботиться о безопасности жилья.

"Учитывая рост количества пожаров и количества погибших в них людей, мы хотим предостеречь жителей соблюдать требования пожарной безопасности и обратить внимание на правильную установку и использование твердотопливных печей, дымоходов, электроустановок и других устройств, которые могут вызвать пожар", - говорит заместитель директора департамента Гедрюс Сакалинскас.

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