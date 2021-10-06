Основную часть этой суммы – 280,63 тыс. евро – выделила Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

По данным организации, бизнес-предприятия пожертвовали в качестве помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей мигрантов 45 тыс. евро, а помощь вещами и товарами (пищевыми продуктами, средствами гигиены и прочим) составила 182 тыс. евро.

В данный момент в лагерях мигрантов работают более 340 волонтеров Литовского Красного Креста. В эти лагеря периодически прибывают команды волонтеров и специалистов, целью которых является выявление потребностей или проблем, а также предоставление помощи.

По данным Департамента статистики, в Литву в этом году прибыли более 4 200 нелегальных мигрантов, которые пересекли литовско-белорусскую границу. Четверть из них являются несовершеннолетними, почти треть (29%) – женщины.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.