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Литовское отделение организации "Красный Крест" за три месяца предоставило помощи для стабилизации гуманитарного миграционного кризиса более чем на 500 тыс. евро.
Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Основную часть этой суммы – 280,63 тыс. евро – выделила Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

По данным организации, бизнес-предприятия пожертвовали в качестве помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей мигрантов 45 тыс. евро, а помощь вещами и товарами (пищевыми продуктами, средствами гигиены и прочим) составила 182 тыс. евро.

В данный момент в лагерях мигрантов работают более 340 волонтеров Литовского Красного Креста. В эти лагеря периодически прибывают команды волонтеров и специалистов, целью которых является выявление потребностей или проблем, а также предоставление помощи.

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По данным Департамента статистики, в Литву в этом году прибыли более 4 200 нелегальных мигрантов, которые пересекли литовско-белорусскую границу. Четверть из них являются несовершеннолетними, почти треть (29%) – женщины.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

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