Основную часть этой суммы – 280,63 тыс. евро – выделила Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
По данным организации, бизнес-предприятия пожертвовали в качестве помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей мигрантов 45 тыс. евро, а помощь вещами и товарами (пищевыми продуктами, средствами гигиены и прочим) составила 182 тыс. евро.
В данный момент в лагерях мигрантов работают более 340 волонтеров Литовского Красного Креста. В эти лагеря периодически прибывают команды волонтеров и специалистов, целью которых является выявление потребностей или проблем, а также предоставление помощи.
По данным Департамента статистики, в Литву в этом году прибыли более 4 200 нелегальных мигрантов, которые пересекли литовско-белорусскую границу. Четверть из них являются несовершеннолетними, почти треть (29%) – женщины.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.
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