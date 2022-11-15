aA
Сейм после обсуждения одобрил поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающий наказание водителей от 60 до 180 евро за незаконную парковку автомобиля на местах, выделенных для автомобилей инвалидов.
Neįgaliųjų stovėjimas
Neįgaliųjų stovėjimas
© Shutterstock

Штраф предусмотрено ввести за парковку автомобиля в местах, помеченных знаком "Инвалид" или для транспортных средств с карточкой, которая выдается инвалидам.

За такое нарушение предлагается также и принудительная эвакуация транспортного средства.

Во вторник за поправки к Кодексу нарушений административного права после обсуждения проголосовали 105 членов Сейма, голосовавших против не было, 9 парламентариев воздержались. Теперь проект в Сейме ждет стадия принятия.

Председатель парламентской Комиссии прав инвалидов Моника Ошмянскене, подготовившая проект поправок к кодексу, надеется, что такое правовое регулирование будет удерживать водителей от постановки автомобилей на местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Брюсселе требуют новых санкций: российская элита должна понять, что их боссу грозит трибунал

Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы...

Российские военные обстреливают Киев: два попадания в жилые дома

В Киеве и Киевской области слышны взрывы, сообщают...

Вильнюсцы увидели, какой в этом году будет главная рождественская елка

В этом году Вильнюс сначала планировал очень дорогую...

Парламент Литвы склоняется к введению запрета на бесплатные одноразовые пакеты

Парламент Литвы 15 ноября в первом чтении одобрил запрет...

Застрявшие в Клайпеде моряки из России уехали в Калининград

После того, как Международная федерация работников...