Штраф предусмотрено ввести за парковку автомобиля в местах, помеченных знаком "Инвалид" или для транспортных средств с карточкой, которая выдается инвалидам.
За такое нарушение предлагается также и принудительная эвакуация транспортного средства.
Во вторник за поправки к Кодексу нарушений административного права после обсуждения проголосовали 105 членов Сейма, голосовавших против не было, 9 парламентариев воздержались. Теперь проект в Сейме ждет стадия принятия.
Председатель парламентской Комиссии прав инвалидов Моника Ошмянскене, подготовившая проект поправок к кодексу, надеется, что такое правовое регулирование будет удерживать водителей от постановки автомобилей на местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов.
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