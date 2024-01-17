За пакетами для сортировки все еще стоят очереди: когда эти средства появятся в продаже?

Муниципалитет призывает предпринимателей подумать о производстве таких пакетов. "Мы надеемся, что торговцы выступят с инициативой и представят пакеты необходимого цвета в продажу", – сказала Бернотавичене.

До апреля средства для сортировки будут раздавать в магазинах.

"Прошло 17 дней с тех пор, как муниципалитет стал раздавать эти средства. На сегодняшний день раздали 41 000 комплектов", – сказала представитель отдела коммунального хозяйства Эгле Бернотавичене.

В Вильнюсе – 280 000 домашних хозяйств, за месяц пакеты и контейнеры взяли лишь десять-пятнадцать процентов.

"Ничего страшного, одно удовольствие", – с улыбкой ответил другой.

"Очень холодно, но видите, я жив и здоров", – сказал мужчина.

Не все люди стоят в помещении, очередь длинная, некоторые мерзнут на улице. Правда, и это не всех огорчает.

"Мы узнали, что раздают. Очень удобно, можно взять. Магазин недалеко, вот и пришли", – рассказала одна женщина.

Раньше средства для сортировки раздавали в муниципалитете и в староствах, сейчас очереди выстроились в магазинах.

Оранжевые пакеты в магазинах есть, но они слишком маленькие - но не на 10 литров. Правда, магазины обещают в скором времени предложить своим покупателям нужные пакеты.

"Те, кто не сможет прийти во время бесплатной раздачи, смогут купить в магазине, они появятся к середине января", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.

Почти по всей стране для сбора пищевых отходов используют специальные контейнеры, только Вильнюсский регион решил, что это будет слишком дорогим удовольствием.

В Шяуляй у многоквартирных домов появилось 300 новых контейнеров для пищевых отходов, и при этом сбор за вывоз мусора не дорожает.

"Все подсчеты позволяют сделать вывод, что из-за сбора пищевых отходов не нужно повышать плату, денег достаточно", – сказала представитель Шяуляйского муниципалитета Эгле Бружене.

Правда, нередко говорят о том, что не все жители хорошо ознакомлены с порядком сортировки пищевых отходов.