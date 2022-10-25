За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы

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Если родители увозят детей в отпуск до начала школьных каникул, они могут попасть в поле зрения службы по защите прав ребенка. Родителям грозят штрафы, сообщает LNK.
Be įprastų draudimų žmonės renkasi ir bagažo praradimo bei vėlavimo, sporto veiklos bei inventoriaus, kelionės atidėjimo, atšaukimo draudimus
Be įprastų draudimų žmonės renkasi ir bagažo praradimo bei vėlavimo, sporto veiklos bei inventoriaus, kelionės atidėjimo, atšaukimo draudimus
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Санкции грозят несмотря на то, что руководство школы разрешает ребенку уехать. Дайва, с которой журналист LNK говорил в Вильнюсском аэропорту, не одна: с друзьями и родственниками она едет на Тенерифе.

"Мы там еще не были, погода отличная, природа интересная, конечно, едем отдохнуть", – сказала она.

Однако до школьных каникул еще неделя, они начинаются с 31 октября.

"Мы написали заявление, согласовали с учителями, нам на все время дали задания, все в порядке", – заверила Дайва. Жителям Латвии легче, у них каникулы начались с понедельника.

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Инга тоже летит с детьми отдыхать в школьное время. "Они хорошо учатся, поэтому школа разрешила раньше уйти на каникулы", – сказала женщина.

Таких семей много, каждый день из аэропортов в теплые края летят самолеты с семьями на борту.

Руководство школ также замечает, что детей в классах меньше.

"Родители перед подачей таких заявлений звонят, спрашивают, могут ли воспользоваться такой возможностью", – сказал директор прогимназии им. Эмилии Плятерите Гинтарас-Альфонсас Петронис.

Однако Министерство науки, образования и спорта утверждает, что такой возможности нет, и предупреждает, что семьями, которые отдыхают в школьное время, займется служба по правам детей.

"На самом деле важно, чтобы дети такого возраста ходили в школу, родители должны устраивать отпуск тогда, когда в школах нет уроков", – сказала юрист Службы по защите прав детей Угне Клингере.

В Литве дети до 16 лет обязаны учиться. Родителям, которые во время учебы увозят детей в отпуск, может грозить взыскание за то, что они не дают ребенку учиться, могут даже дать штраф.

"Если это первый раз, то бывает предупреждение, а потом штрафы от 50 до 200 евро", – сказала Клингере.

В отдельных случаях за такие нарушения родителей могут обязать посещать курсы по превенции алкоголизма и наркомании, ресоциализации, совершенствования общения с детьми, изменения насильственного поведения и др.

"Все проведенное в школе время важно для детей, если дети не ходят в школу, в первую очередь они сами и страдают из-за этого. "Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР)однозначно отмечает, что дети, которые чаще пропускают уроки или опаздывают на уроки, учатся хуже своих сверстников", – указал представитель министерства Дайнорас Лукас.

Однако руководство школ считают этот порядок нелогичным.

"Нельзя, запрещаем, наказываем – это у нас нормально. Но, я думаю, запретами и наказаниями хороших результатов добиться нельзя. Есть другая сторона – человеческая", – сказал Петронис.

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