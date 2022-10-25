За отпуск в неположенное время родителей учеников ждут не только штрафы

Санкции грозят несмотря на то, что руководство школы разрешает ребенку уехать. Дайва, с которой журналист LNK говорил в Вильнюсском аэропорту, не одна: с друзьями и родственниками она едет на Тенерифе.
"Мы там еще не были, погода отличная, природа интересная, конечно, едем отдохнуть", – сказала она.
Однако до школьных каникул еще неделя, они начинаются с 31 октября.
"Мы написали заявление, согласовали с учителями, нам на все время дали задания, все в порядке", – заверила Дайва. Жителям Латвии легче, у них каникулы начались с понедельника.
Инга тоже летит с детьми отдыхать в школьное время. "Они хорошо учатся, поэтому школа разрешила раньше уйти на каникулы", – сказала женщина.
Таких семей много, каждый день из аэропортов в теплые края летят самолеты с семьями на борту.
Руководство школ также замечает, что детей в классах меньше.
"Родители перед подачей таких заявлений звонят, спрашивают, могут ли воспользоваться такой возможностью", – сказал директор прогимназии им. Эмилии Плятерите Гинтарас-Альфонсас Петронис.
Однако Министерство науки, образования и спорта утверждает, что такой возможности нет, и предупреждает, что семьями, которые отдыхают в школьное время, займется служба по правам детей.
"На самом деле важно, чтобы дети такого возраста ходили в школу, родители должны устраивать отпуск тогда, когда в школах нет уроков", – сказала юрист Службы по защите прав детей Угне Клингере.
В Литве дети до 16 лет обязаны учиться. Родителям, которые во время учебы увозят детей в отпуск, может грозить взыскание за то, что они не дают ребенку учиться, могут даже дать штраф.
"Если это первый раз, то бывает предупреждение, а потом штрафы от 50 до 200 евро", – сказала Клингере.
В отдельных случаях за такие нарушения родителей могут обязать посещать курсы по превенции алкоголизма и наркомании, ресоциализации, совершенствования общения с детьми, изменения насильственного поведения и др.
"Все проведенное в школе время важно для детей, если дети не ходят в школу, в первую очередь они сами и страдают из-за этого. "Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР)однозначно отмечает, что дети, которые чаще пропускают уроки или опаздывают на уроки, учатся хуже своих сверстников", – указал представитель министерства Дайнорас Лукас.
Однако руководство школ считают этот порядок нелогичным.
"Нельзя, запрещаем, наказываем – это у нас нормально. Но, я думаю, запретами и наказаниями хороших результатов добиться нельзя. Есть другая сторона – человеческая", – сказал Петронис.
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