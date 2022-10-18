За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы

Министерство образования, науки и спорта напоминает, что дети до 16 лет обязаны посещать школу. Если ребенок такого возраста не ходит в школу, родителям грозит наказание.

"Безответственное поведение родителей, которые увозят детей в отпуск в школьное время, может расцениваться как злонамеренное действие, помеха в учебе. В таких случаях родители нарушают закон об образовании, закон об основных правах ребенка. Если ребенок не посещает школу, грозят определенные санкции", - предупреждают специалисты министерства.

Они напоминают, что ответственность за такие действия указана в договорах со школой, которые подписывают родители учеников. Однако в любом случае из-за таких действий страдают в первую очередь дети.

"Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР) однозначно отмечает, что дети, которые чаще пропускают уроки или опаздывают на уроки, учатся хуже своих сверстников", - указали специалисты министерства.

В соответствии с Кодексом административных правонарушений в Литве родителям, которые препятствуют ребенку до 16 лет посещать школу, грозит предупреждение или штраф от 140 до 300 евро, за повторное нарушение - 280-600 евро.

В отдельных случаях за такие нарушения родителей могут обязать посещать курсы по превенции алкоголизма и наркомании, ресоциализации, совершенствования общения с детьми, изменения насильственного поведения и др.

Право ребенка на учебу защищают и другие законы Литвы.

Если родители не пользуются своими правами родителей или используют их во вред ребенку, то им грозит предупреждение или штраф, или обязательство посещать определенные превентивные программы.

В более сложных случаях в решение проблемы вовлекают специалистов по правам детей или Комиссию по благосостоянию детей.

"Если ребенок часто без причины не посещает школу, то в решение проблемы вовлекают и специалистов и полицию", - указали представители министерства.

В других странах Европы также существует жесткий порядок за непосещение детьми школы, например, в Великобритании штраф за то, что родители не пустили ребенка в школу составляет от 60 до 2500 фунтов стерлингов, за это родителей могут арестовать на три месяца.

Штрафуют родителей также во Франции, в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Испании.

В некоторых странах, например, в Венгрии, Норвегии и Швеции действует более мягкий порядок, там непродолжительные "каникулы" может предоставить директор, если это не нарушает интересы ребенка.