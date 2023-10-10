За оставшимися в Израиле гражданами Литвы отправляется военно-транспортный самолет

"В течение часа мы также направим в регион самолет "Spartan" наших ВВС, который будет находиться там в режиме ожидания, если возникнет необходимость, если окажется, что желающих покинуть Израиль больше, чтобы мы могли перевезти их в безопасную страну в регионе и затем организовать перелет в Литву", – сказал В. Виткаускас.

"Это будет связующее звено между безопасной страной и израильским аэропортом. Этот вариант позволит нам быть гибкими в отношении потока пассажиров, которые собираются покинуть Израиль", – отметил он.

Позже В. Виткаускас уточнил, что "Spartan" будет базироваться в Турции.