04 июля 2023 г. 13:02

За оскорбление врачей – солидный штраф: придется заплатить от 50 до 300 евро

 
ELTA
Ядвига Белявская
ru.DELFI.lt
Grinieji pinigai
Grinieji pinigai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
За словесное, письменное и другого рода оскорбление чести и достоинства лиц, предоставляющих важные для общества услуги, ждет штраф в размере 50-300 евро.

Парламент Литвы 4 июля принял соответствующие поправки к Кодексу административных правонарушений. Нарушителей ждут штрафы от 50 до 300 евро за "оскорбление чести и достоинства лиц, предоставляющих госуслуги, неважно в какой форме - письменно, на словах, жестами, оскорбительным или провоцирующим поведением".

За предложенные спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен поправки проголосовали 105 депутатов, против не голосовал никто, трое депутатов воздержались.

Установки кодекса коснутся не только врачей, но и представителей других профессий, например, учителей, фельдшеров скорой помощи, работников сферы культуры или социальных работников.

Надеются, что эти поправки защитят работников сферы госуслуг от стресса и оскорблений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии