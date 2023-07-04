За оскорбление врачей – солидный штраф: придется заплатить от 50 до 300 евро

Парламент Литвы 4 июля принял соответствующие поправки к Кодексу административных правонарушений. Нарушителей ждут штрафы от 50 до 300 евро за "оскорбление чести и достоинства лиц, предоставляющих госуслуги, неважно в какой форме - письменно, на словах, жестами, оскорбительным или провоцирующим поведением".

За предложенные спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен поправки проголосовали 105 депутатов, против не голосовал никто, трое депутатов воздержались.

Установки кодекса коснутся не только врачей, но и представителей других профессий, например, учителей, фельдшеров скорой помощи, работников сферы культуры или социальных работников.