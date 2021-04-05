Таким образом Р.Й. публично унизил и оскорбил честь и достоинство полицейских, за что получил штраф.
"Какие бананы, п...ры", - написал он, увидев информацию о рейдах. За это был составлен протокол об административном правонарушении. Обвиняемый в назначенный день в Шилутский суд не явился.
Слушание прошло в письменном порядке. Р.Й. сказал, что сожалеет о такой реакции и признает свою вину.
Мужчине за оскорбление в адрес полицейских в социальной сети Facebook назначен штраф в размере 90 евро.
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