За окном - снегопад, жителям рекомендуют не ездить по лесным дорогам

Каунене сказала, что снег будет идти весь день и всю ночь. Больше всего осадков выпадет в восточных и центральных районах.
"Усилится ветер, ожидается вьюга. Мы надеемся, что ветер стряхнет этот мокрый снег с деревьев и проводов. На юге ветер уже усилится до 15 м/с. Но осадки не прекратятся", - сказала синоптик.
По ее словам, поскольку снег идет без перерыва, даже при расчистке дорог условия движения остаются сложными. Она рекомендует в эти дни не ездить по лесным дорожкам.
Дирекция предупреждает, что условия движения сложные по всей стране. Скользкие дороги чистят и посыпают.
На западе страны осадков нет, но там сформировался гололед.
Кроме того, синоптики прогнозируют похолодание, в субботу местами температура опустится до -18 градусов.
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