Это предусматривают принятые Сеймом поправки к Кодексу об административных правонарушениях. За них в четверг проголосовали 98 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 2 члена Сейма.

"Права людей с инвалидностью часто нарушаются именно в сфере доступности, парковка – одно из самых частых нарушений. Хотя за это уже налагаются штрафы, на практике наблюдается, что, например, за парковку на зарезервированном месте выписывают более крупные штрафы, а за парковку в местах для лиц с ограниченными возможностями часто даже не штрафуют. К сожалению, бывает так, что даже сами люди с инвалидностью вынуждены платить штрафы, когда их места фактически заняты", - представляя проект сказала его инициатор член Сейма Моника Ошмянскене.

Парламентарий подчеркнула, что людям с инвалидностью непросто припарковать автомобиль в любом месте, поскольку дверь необходимо широко открыть для инвалидной коляски или другого средства передвижения, этому могут помешать бордюры или другие приспособления, расположенные рядом с другими парковочными местами.

Принятые поправки устанавливают, что остановка и стоянка в местах, где могут парковаться только транспортные средства со знаком "Инвалид" или парковочной картой для лиц с инвалидностью, без права остановки и стоянки в таких местах влечет наложение штрафа на водителей в размере от 60 до 180 евро.