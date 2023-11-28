За несоблюдение правил подледного лова — штрафы

 
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ФОТО: PAGD
Поскольку погода становится все холоднее и рыбаки уже готовят снасти для рыбалки на замерзших водоемах, Министерство охраны окружающей среды напоминает о правилах безопасности на льду.

Специалисты напоминают, что рыбаки-любители обязательно должны иметь при себе специальные шипы. Тем, кто это правило проигнорирует, грозит штраф в размере от 10 до 60 евро, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Помимо шипов, рыбакам рекомендуется взять с собой веревку или хотя бы шарф, который можно было бы использовать в качестве веревки в чрезвычайной ситуации. Выходя на лед, желательно надевать специальный костюм-поплавок, советуют эксперты.

Штрафы налагаются не только на тех рыбаков, которые выходят на лед без шипов, но и на тех, кто рискует ловить рыбу на льду толщиной менее 7 см.

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