За несоблюдение правил подледного лова — штрафы

Специалисты напоминают, что рыбаки-любители обязательно должны иметь при себе специальные шипы. Тем, кто это правило проигнорирует, грозит штраф в размере от 10 до 60 евро, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Помимо шипов, рыбакам рекомендуется взять с собой веревку или хотя бы шарф, который можно было бы использовать в качестве веревки в чрезвычайной ситуации. Выходя на лед, желательно надевать специальный костюм-поплавок, советуют эксперты.