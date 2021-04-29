За несколько дней до вступления в силу нового порядка Regitra сообщила о мошенниках: автомобили продают с "кодами"

Regitra на своей странице в фейсбуке поделилась информацией о том, что перед вступлением в силу нового порядка появились первые случаи мошенничества - продавцы авто сообщают о мнимых кодах. Компания обращает внимание на то, что на самом деле коды будут выдавать только с 1 мая.

"Хотя мы будем выдавать коды ТОЛЬКО с 1 мая, но в объявлениях уже сообщают, что эти коды есть. Будьте бдительны! С 1 мая действительность кода можно проверить по интернету", – сказано в информации Regitrа.

По словам заместителя гендиректора компании Саулюса Шуминаса, они не ищут нарушителей, пока знают лишь об одном таком случае.

"Мы специально не ищем, просто коллега нашел и поделился. Мы не следим за ситуацией, расследование обмана – не в рамках нашей деятельности. Но если мы видим, что что-то происходит, делимся этим. Я думаю, будет больше таких случаев. Это хороший индикатор, который показывает, что у нас есть проблема, которая не решалась много лет", – сказал Шуминас.

Он представил и возможный мотив таких мошенников.

"Мы можем посмотреть цены на автомобили в Германии, есть публичный доступ – порталы, а потом посмотрим на цены в Литве. Неужели литовцы умнее? Неужели дешевле получают автомобили? Не думаю, если цена напрямую зависит от пробега. У нас цены зависят от года выпуска машины. Это глупость, уникальный случай. Это значит, что люди не верят данным о пробеге, тогда остается один вариант - год выпуска.

Тут тоже не бывает чудес. Если бы человек на самом деле считал деньги, которые инвестирует в автомобиль, он бы увидел, что ничего не сэкономил. Он покупает автомобиль с возможными дефектами, если покупает у того человека, которого не может привлечь к суду, ведь купил не у него. Так в чем выигрыш? Я не вижу никакой пользы", – сказал Шуминас.

Специалисты указали, что за отсутствие кода полагается административная ответственность. Штраф установит ведомство, которое зафиксирует нарушение. Штраф составит 150-300 eurевро, за повторное нарушение штраф составит 440-600 евро.

Напомним, что с 1 мая 2021 г. в Литве вступает в силу новая система учета владельцев автомобилей. Каждый автомобиль получит уникальный код. Продать или зарегистрировать можно только автомобиль, у которого есть такой код.

Государственная налоговая инспекция напоминает, что все автомобили с 1 мая получат такой код автоматически. Его можно узнать на сайте Regitra или в отделении компании.

Схема, по которой должны действовать покупатель и продавец автомобиля.