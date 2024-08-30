За несколько дней до начала учебного года – паника: девятиклассница еще не получила место в школе

По ее словам, в системе также нет данных о том, что ее дочь получила место в гимназии.

„14 марта мы подали заявки в три гимназии – в Жирмунай и Антакальнисе. В одной надо было сдавать экзамены, девочка не прошла. В середине июня ответа из оставшихся двух гимназий мы тоже не получили, поскольку являемся жителями Вильнюсского района, ответ должен был появиться 28 августа. Сегодня 29, никакого ответа нет“, – сказала Вита.

Собеседница Delfi Вита (настоящее имя редакции известно) сказала, что живет в 100 м от границы города, однако по документам - это Вильнюсский район. Ее дочь посещала прогимназию в микрорайоне Жирмунай, от дома туда ездят автобусы, сообщение простое и быстрое. Поскольку девочка окончила 8 класс, надо было переходить в гимназию, подавать заявление.

Женщина обратилась в отдел просвещения и в Министерство науки, образования и спорта, правда, министерство помочь не могло, ведь этот вопрос курирует муниципалитет.

„А в той ближайшей школе нет мест, кроме того, там не преподают французский язык, который учит наша дочь. Сложно обстоят дела и с сообщением, у нас нет возможности ежедневно возить ребенка вглубь района“, – жаловалась Вита.

Собеседница сказала, что она интересовалась и школами в Вильнюсском районе. Ближайшая находится в 20 км от дома. В муниципалитете, где живет семья, литовских школ нет.

„На звонок работница Вильнюсского муниципалитета высокомерно ответила, что не она занимается этим вопросом. Она сказала, что Вильнюс своих детей не может принять – одним словам, дала понять, что нам не на что надеяться“, – сказала Вита.

„Ни ребенок, ни мы не знаем, что делать? Идти в частную школу. Мы звонили в одну, которая нам по месту подходит, цена 650 евро в месяц. Это не всем по карману, у нас такой возможности нет“, – сказала женщина.

Delfi обратился за комментарием в муниципалитет.

„Дети из Вильнюса получают места по месту жительства. Если остаются свободные места, принимают и детей из других районов города, и ели после этого остаются свободные места, могут принять, например, детей из Вильнюсского района. Возможности школ ограничены, поэтому система ориентирована на детей, которые реально живут в столице“, – сказано в комментарии муниципалитета.

Министерство ответило, что все дети должны получить места в школах.