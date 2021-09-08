Парикмахер Spicy Beauty Эгле Саунорите-Киндерене сказала, что сейчас очень чувствуется, что до понедельника времени осталось немного.

"Однозначно мы чувствуем, что со следующей недели можем работтаь только с "паспортом возможностей". Перемены начались с конца августа/начала сентября. В салонах с равномерными потоками клиентов клиенты обычно после процедуры сразу регистрируются на следующий визит. Тех, кто у нас побывал в сентябре, регистрируются на октябрь или ноябрь, а мы их информируем об изменениях. По потокам мы видим, что 5-10% клиентов не планируют получать "паспорт возможностей", они не записываются на следующий визит", – сказала она, заметив, что люди намерены ждать, когда власти отзовут ограничения.

По ее словам, сейчас иногда в салом приходят клиенты, которые просят без регистрации оказать им ту или иную услугу до понедельника, но у салона нет такой возможности, поскольку все места заняты. "Но такие запросы поступают, это так", - сказала она.

Информацию о том, что есть те, кто спешит получить услуги до 13 сентября подтвердила и вице-президент ассоциации парикмахеров и салонов красоты Диана Бучинскене.

"Есть те, у кого нет "паспорта возможностей", они стараются получить услуги до 13 сентября, но они расстроены, спрашивают, сможем ли мы их принять и после этой даты. Не сможем, за это грозят большие штрафы. Аншлага нет, но есть те, кто спешит воспользоваться возможностью", – сказала она.

Про цены Бучинскене сказала так: "Я думаю, они не изменятся, не думаю, что если кто-то не придет, другие будут платить в два раза больше. Цена немного выросла раньше, но причины были иными. Подорожало электричество, разные средства, продукты. Сейчас мы и без того лишимся части клиентов, а если поднять цены, их станет еще меньше".

Она сказал, что некоторые салоны уже до 13 сентября принимали клиентов только с "паспортом возможностей" , но их было немного.

Представитель платформы Treatwell Ритис Рогачюс сказал Delfi, что на платформе роста клиентов не заметили.

"Первая неделя сентября очень напоминает август, поэтому особой активности мы не заметили. И следующая неделя по потоку не кажется особенной, число заказов не сокращается", – сказал он, заметив, что около 5% их партнеров начали принимать клиентов только с "паспортами возможностей" еще до 13 сентября.