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COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На этот раз скончалась жительница Вильнюса из возрастной группы 30–39 лет. Это вторая смерть молодой женщины от ковида за текущую неделю.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
© Vidmantas Balkūnas

Согласно данным Департамента статистики, женщина не была привита. Она скончалась 4 ноября.

Портал Delfi напоминает, что в начале этой недели в больнице Плунгеского района скончалась еще одна молодая женщина из той же возрастной группы. Она также не была привита. Кроме того, у нее был большой избыточный вес и сопутствующие заболевания.

Всего за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека, 19 из них не были привиты или привиты не по полной схеме.

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8 скончавшихся входили в возрастную группу 70–79, 6 – 90–99 лет. По двое были из возрастных групп 80–89, 60–69 и 50–59 лет. Одному скончавшемуся было больше 40, еще одному – больше 30 лет.

Полностью привиты были трое: двое старше 70 и один старше 60 лет.

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