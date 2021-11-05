Согласно данным Департамента статистики, женщина не была привита. Она скончалась 4 ноября.
Портал Delfi напоминает, что в начале этой недели в больнице Плунгеского района скончалась еще одна молодая женщина из той же возрастной группы. Она также не была привита. Кроме того, у нее был большой избыточный вес и сопутствующие заболевания.
Всего за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека, 19 из них не были привиты или привиты не по полной схеме.
8 скончавшихся входили в возрастную группу 70–79, 6 – 90–99 лет. По двое были из возрастных групп 80–89, 60–69 и 50–59 лет. Одному скончавшемуся было больше 40, еще одному – больше 30 лет.
Полностью привиты были трое: двое старше 70 и один старше 60 лет.
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